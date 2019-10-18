Саратовские стрелки взяли медали чемпионата мира
Состязались люди с поражением опорно-двигательного аппарата
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В Австралии с 8 по 20 октября проходят соревнования чемпионата мира по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта.
Так, саратовец Сергей Малышев взял серебро за упражнение с пневматическим пистолетом, а в командных соревнованиях вместе с Анастасией Пантелеевой получил бронзовую медаль.
ИСТОЧНИК KP.RU