Мошенник оставил жителя Калининска без 372 тыс. рублей при покупке дизтоплива
Обстоятельства произошедшего выясняются
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В полицию с заявлением обратился житель Калининска и сообщил, что 15 октября ему позвонил неизвестный и предложил приобрести для дяди фермера дизельное топливо по приемлемой цене.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУВД Саратова, в село Вязовка, где проживал фермер, доставили 8756 тонн дизтоплива, за которые перечислили 372 130 рублей.
Однако выяснилось, что счет, куда перевели сумму, не принадлежит поставщику, а посредник, который звонил, зарегистрирован в Краснодарском крае.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU