Панков: Предуниверсарий по проекту Володина даст путевку в жизнь одаренным детям

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-18T15:34:31+03:00

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Предуниверсарий, который строится по проекту председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, даст путевку в жизнь одаренным детям из многих районов. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

- По предуниверсарию спрос со строителей тоже строгий - на будущий год здесь уже планируется начать занятия. При строительстве и ремонте учебных учреждений спикер всегда ставит ряд задач. Это современный проект, многофункциональность, комфорт. И оснащение всем необходимым для качественного образования. Напоминает, что надо с большой ответственностью подходить к выбору педагогов, формированию трудового коллектива. И они должны уже знакомиться со своими будущими учениками. Когда будут готовы учебный корпус и интернат, не надо терять время, а быстрей начинать занятия.

Знаю, сколько в районах, в наших селах одаренных детишек. Они и олимпиады выигрывают по многим предметам, и спортом увлекаются. Такой предуниверсарий для них путевка в жизнь. А для области - возможность сберечь интеллектуальный ресурс. Ребята, которые смогут учиться и реализовать себя в регионе, вряд ли уедут, а направят силы на развитие нашей области.

По поручению спикера отвечаю за данный объект. Отмечу, что в отличие от многих здесь нет проблем с финансированием. А значит, со строителей особый спрос. Вместе с руководителями вузов держим на контроле все работы, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU