2019-10-18T15:18:59+03:00
Общество

Порядка 600 педагогов Саратовской области обучили финансовой грамотности

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Региональном методическом центре по Саратовской области, созданном на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиале РАНХиГС продолжается реализация Проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а так же эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности», реализуемого консорциумом в составе НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара».

За время реализации Проекта 600 педагогов уже прошли повышение квалификации по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» и получили базовые знания преподавания финансовой грамотности и необходимые навыки для организации образовательной деятельности разных возрастных групп учащихся.

Кроме этого, 150 педагогов обучились внедрению вопросов финансовой грамотности в школьные предметы (математика, обществознание, география, английский язык, ОБЖ).

.

.

Региональный методический центр по финансовой грамотности, постоянно оказывает консультационную и методическую поддержку педагогов, внедряющих в практику своей работы учебные программы и материалы по обучению финансовой грамотности. Проводились конференции, семинары, мастер-классы и круглые столы для педагогов как на базе Поволжского института управления РАНХиГС, так и в образовательных организациях Саратова, Энгельса и области.

57 педагогов региона, прошедших обучение в Региональном методическом центре, включены в российский реестр наиболее активных и подготовленных педагогов в области финансовой грамотности, созданный РАНХиГС совместно с НИУ «Высшая школа экономики».

В рамках Проекта образовательные организации, педагоги которых прошли обучение, получили комплекты учебно-методической литературы и информационных материалов.

.

.

В новом учебном году обучение пройдут еще 250 педагогов Саратова и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Предуниверсарий по проекту Володина даст путевку в жизнь одаренным детям
Саратовская спортсменка стала победителем Всемирных игр
В Саратове пройдут сельхозярмарки
Выбран лучший участковый Саратовской области
В Саратове девушка на иномарке сбила двух пешеходов и скрылась
В гаражах Саратова росгвардейцы задержали наркомана
Сегодня саратовским гребцам вручили новые лодки
Из Саратовской области не выпустили 420 тонн зараженной пшеницы
Неизвестный вор оставил дачницу из поселка Зональный без инструментов
На проспекте Строителей сбили женщину на переходе
В Энгельсе магазинная воровка попала на камеры наблюдения
Мастер-классы в предуниверсарии Саратова будет проводить Евгений Миронов
В Саратове начинается профилактика «Нетрезвый водитель»
Депутат облдумы поздравил с днем рождения 104-летнего танкиста
В Саратове отменен приказ о платных консилиумах для онкобольных
Коммунальщики и педагоги обсудили возможность совместной работы по экологическому просвещению
Володин потребовал закончить все работы на предуниверсарии до мая
Несколько улиц Саратова остались без воды
Полиция устроит общественные приемные во дворах Саратова
Володин назвал общежития в Студгородке Саратова "пещерами"