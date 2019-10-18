Порядка 600 педагогов Саратовской области обучили финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-18T15:18:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Региональном методическом центре по Саратовской области, созданном на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиале РАНХиГС продолжается реализация Проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а так же эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности», реализуемого консорциумом в составе НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара».

За время реализации Проекта 600 педагогов уже прошли повышение квалификации по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» и получили базовые знания преподавания финансовой грамотности и необходимые навыки для организации образовательной деятельности разных возрастных групп учащихся.

Кроме этого, 150 педагогов обучились внедрению вопросов финансовой грамотности в школьные предметы (математика, обществознание, география, английский язык, ОБЖ).

.

Региональный методический центр по финансовой грамотности, постоянно оказывает консультационную и методическую поддержку педагогов, внедряющих в практику своей работы учебные программы и материалы по обучению финансовой грамотности. Проводились конференции, семинары, мастер-классы и круглые столы для педагогов как на базе Поволжского института управления РАНХиГС, так и в образовательных организациях Саратова, Энгельса и области.

57 педагогов региона, прошедших обучение в Региональном методическом центре, включены в российский реестр наиболее активных и подготовленных педагогов в области финансовой грамотности, созданный РАНХиГС совместно с НИУ «Высшая школа экономики».

В рамках Проекта образовательные организации, педагоги которых прошли обучение, получили комплекты учебно-методической литературы и информационных материалов.

.

В новом учебном году обучение пройдут еще 250 педагогов Саратова и области.

ИСТОЧНИК KP.RU