В Саратове девушка на иномарке сбила двух пешеходов и скрылась

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-18T14:56:07+03:00

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В Ленинском районе Саратова иномарка сбила двух пешеходов.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на улице Ломоносова.

Напротив дома №11 автомобиль Nissan Almera наехал на двух мужчин. После этого иномарка скрылась с места ДТП. Предположительно, машиной управляла девушка.

Один из пострадавших был госпитализирован, второго врачи Центра медицины катастроф осмотрели на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

Полиция ищет водителя, совершившего наезд.

ИСТОЧНИК KP.RU