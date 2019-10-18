В гаражах Саратова росгвардейцы задержали наркомана
Сотрудники Росгвардии задержали в Ленинском районе Саратова 26-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданина поймали днем в гаражах на улице Мира.
Рядом экипаж заметил пустой автомобиль, рядом с которым обнаружили двух мужчин. Те проявили активное беспокойство. Один из них попытался избавить от свертка в кармане, где лежали наркотики.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Выяснилось, что мужчина являлся водителем того самого автомобиля, в багажнике которого обнаружили еще один пакет с наркотиками.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU