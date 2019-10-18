Сегодня саратовским гребцам вручили новые лодки

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-18T14:36:12+03:00

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Сегодня, 18 октября, на водно-гребной базе «Затон» торжественно вручили новое оборудование гребцам Валентине Плаксиной и Анне Аксеновой.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, поступление пришло в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Спортшкола, где занимаются гребцы, закупила 10 лодок различного класса, 2 гребных тренажера, 52 весла, катер «Салют -430» и лодочный двигатель.

- Спасибо, что полностью отдаете себя спорту. Благодарю и вашего тренера Алексея Сергеевича Колобухова. Он сумел научить вас эффективной работе в команде, которая упорно трудится и приходит к победам. Вы - достойный пример подражания для тех, кто только начинает заниматься греблей. Надеюсь, что в следующем году вы завоюете лицензию, у вас впереди есть такой шанс, и представите нашу область на Олимпийских играх в Токио, — отметил министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

По словам Алексея Колобухова, тренера Валентины Плаксиной и Анны Аксеновой, самые главные отборочные соревнования, которые определят участников Олимпийских игр в Токио, пройдут в апреле в Италии и в мае в Швейцарии.

ИСТОЧНИК KP.RU