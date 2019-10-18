Мастер-классы в предуниверсарии Саратова будет проводить Евгений Миронов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-18T14:01:59+03:00

Также с детьми будут заниматься специалисты компании «Яндекс»

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Сегодня, 18 октября, председатель Гомдумы Вячеслав Володин посетил строящийся Предуниверсиарий.

- Мы преображаем улицу, раньше здесь был пустырь - и не взглянешь. Все это - за счет благотворительных средств, - отметил он.

Стройку объекта разделили между разным подрядчиками.

За данный объект, по поручению спикера ГД, отвечает депутат Госдумы Николай Панков.

- Отмечу, что в отличие от многих других, здесь нет проблем с финансированием. А значит, со строителей особый спрос, - заметил Панков.

- Этот проект нельзя бросать, иначе здесь будет обычная школа. Его нужно всегда по жизни сопровождать, сколько бы ему не было лет, - подчеркнул Вячеслав Володин.

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Начать обучение здесь планируют 1 сентября 2020 года. Направления, по которым будет проходить обучение: программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего, культура.

Председатель Госдумы рассказал о мастер-классах, которые планируются в предуниверсарии.

- Ребята, кто создал компанию «Яндекс», их будет интересно послушать, узнать. А потом прийти на работу в компанию, - рассказал Вячеслав Володин.

По его словам, здесь согласился вести мастер-классы народный артист Евгений Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU