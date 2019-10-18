Володин потребовал закончить все работы на предуниверсарии до мая

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-18T12:58:11+03:00

При этом все, что возможно, инициатор благотворительного проекта Володин предложил завершить до января

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Последней точкой визита 18 октября в Саратове спикера ГД Вячеслава Володина стал предуниверсарий. Здание, как благотворительный проект, строится для одарённых детей из малообеспеченных семей области. В нём будут учиться 400 детей 8-11 классов. Рядом возводят интернат на 125 мест. Ученики будут полностью обеспечены всем необходимым: одеждой, обувью, учебниками, канцтоварами.

Володин осмотрел несколько этажей, зимний сад, аудитории, коридоры.

- Благоустройство завершаем до уровня газонов, газон - это весной, - отметил он.

Так, на втором этаже председатель госдумы осмотрел камерный зал вместимостью свыше 200 человек. Он находится на теневой стороне, это также привлекло внимание Володина.

- Нам надо завершить работы до мая, время есть. Нужно подключиться к теплу. Если говорить о производстве работ, можно закончить все до января. Мы не будем откладывать то, что можно сделать сейчас, на май. Благоустройство придется выполнить за это время там, где возможно. Газон, озеленение - правильно решать весной, в апреле-мае, - отметил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что здесь будут учиться те, кто будет жить в интернате, дети с районов области, а также ребята из Саратова и Энгельс.

- Это интернат для детей из малоообеспеченных семей. Чтоб не было такого – что они не достойны какой-то хорошей школы.

Образование качественное и доступное, детей будут кормить, обеспечивать одеждой. Коллектив учителей будет постоянно совершенствоваться. Тут с 8 класса будет специализация - робототехника, программирование.

Преподавателей будут подбирать уже с января, стажировать, в мае - отбирать детей, выезжать в районы. Чтоб если хочет ребенок - можно побеседовать с ним, понять мотивацию. Если он нацелен учиться, но из-за отсутствия денег не может это сделать в престижной гимназии.

При всех условиях график не должен повлиять на качество, - заметил Володин.

Сейчас в учебном корпусе образовательного учреждения продолжаются отделочные работы, почти закончена штукатурка. Продолжаются работы в общежитии. Строят и переход. Предуниверсарию выбрали официальное название - «Лицей-интернат 64».

ИСТОЧНИК KP.RU