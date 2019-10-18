Володин назвал общежития в Студгородке Саратова "пещерами"

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-18T12:07:53+03:00

Он предложил студентам брать на себя доработку проекта реконструкции территории Студгородка

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Вячеслав Володин днем 18 октября посетил строительство спортивной площадки в студгородке на улице Шехурдина в Саратове. Здесь завершается возведение спортивного комплекса открытого типа в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы.

- Есть понимание, какой будет арена, по канадскому стандарту. Нам необходимо менять условия снаружи и внутри всех корпусов, преображать прилагающие территории, - отметил Вячеслав Володин.

Студентки попросили установить лавочки, а также высадить в этой зоне пихты, туи, позаботиться о максимальной освещенности занятий спортом, сделать флагштоки с флагом университета. Ведь ребята обычно освобождаются вечером. У входов в корпуса сделать остановки для велосипедов.

- Эта площадка очень кстати, хотя не все надлежащим образом относятся к велосипедам, - сказали студентки.

- 21 век, интернет, вайфай, а здесь как пещерные люди живут. Я жил в общежитии с удобствами в конце коридора. После этого должно быть желание, чтоб это было по-другому. Надо заниматься решением этих вопросов. Деньги на тратьте на фасад. Если вы так делаете, а внутри ничего не меняете, это показуха, - обратился председатель Госдумы к мэру и строителям.

Он предложил местным жителям взять на себя рассмотрение и правки в проект, а он им будет помогать.

Стадион строят между общежитиями № 4 и № 5 Саратовского государственного университета. Здесь находятся общежития нескольких ВУЗов, где проживают около 1500 человек.

Смонтирована подпорная стенка, установлено ограждение, выполнено основание площадки. Устанавливаются тренажеры, монтируется резиновое покрытие. Кроме того, производятся работы по замене тротуарного покрытия на прилегающей территории.

Напомним, 9 августа 2019 года Вячеслав Володин побывал в Студгородке, обсудил со студентами будущий спорткомплекс, а также осмотрел прилегающую территорию, которая оказалась в запущенном состоянии. Председатель Государственной Думы предложил в будущем продолжить здесь работы по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU