2019-10-18T11:24:36+03:00
Общество

Вячеслав Володин предложил ужесточить требования к строительству

Неправильные решения приводит к "героическому решению проблем" впоследствии
Дарья Вострикова
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Вячеслав Володин предложил жестче спрашивать со строителейВячеслав Володин предложил жестче спрашивать со строителейФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 октября, председатель госдумы Вячеслав Володин посетил стройку школы в микрорайоне Звезда.

По мнению спикера, которое он высказал в беседе с родителями школьников, подрядчиком и мэром Саратова, требуется жестче спрашивать с застройщикам.

- Закапываем на 3 метра в глубину трубы - вы что делаете? - уточнил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин отметил, что когда трубы тепловых сетей прорывает, то жители страдают без удобств, а еще без нового асфальта, который вскрывают ради ремонта.

Он подчеркнул, что есть случаи, когда на картинках людям застройщики рисуют инфраструктуру, которой нет. В итоге приходится "героически решать" эти проблему.

- Нужно ставить строителям условия. Приглашайте строителей и говорите - не дадим ничего вводить, пока благоустройством не займетесь, - сказал Вячеслав Володин.

Напомним, в августе 2018 года Вячеслав Володин посетил микрорайон "Звезда" и встретился с жителями. Они рассказали, что когда покупали квартиры в новых домах, на рекламных буклетах была вся необходимая инфраструктура. Но учреждения так и не построили. Близлежащие школы не могут обеспечить местами всех детей. В микрорайоне есть проблемы и с обеспеченностью местами в детские сады.

Благодаря Володину из федерального бюджета на строительство школы было выделено 776,2 млн. руб. и 123 млн.руб на строительство детского сада. Завершить строительство планируют до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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