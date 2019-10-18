Сельчанин попался на краже кастрюли и казана в Марксе

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-18T09:58:35+03:00

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В Марксовском районе Саратовской области полиция раскрыла серийные кражи из домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сообщения поступили несколько дней назад от двух граждан.

У одного потерпевшего неизвестный вынес из дома, найдя спрятанный ключ, два неработающих кнопочных мобильных телефона Siemens и Nokia, оба без сим-карт, алюминиевый казан на 5 литров с крышкой, алюминиевую кастрюлю на 10 литров, бинокль в черном чехле. Из сарая была похищена оранжевая бензопила.

Второй пострадавший лишился перфоратора, ручной электропилы, шуруповерта. Причем, к нему в дом злоумышленник залез, разбив окно.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Задержан 31-летний гражданин, житель поселка Колос Марксовского района, который ранее уже был судим за кражи. Похищенное частично изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU