Управлять строительством трассы Шанхай Гамбург планируют из Саратова
На празднике в честь Дня работника дорожного хозяйства в Саратове председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о проекте строительства дороги Шанхай Гамбург.
По словам Володина, он убедил одного из авторов проекта в том, что трассу необходимо провести именно через Саратовскую область.
- Через нас короче, и было принято решение, что трасса пройдет через всю область. К неудовольствию других регионов. Это мегапроект: четыре полосы, бетонка, через восемь регионов, отметил Володин.
По словам спикера трасса будет пролегать в 20 км от нового аэропорта «Гагарин», что благоприятно скажется на количестве грузов, которые пойдут по самому короткому пути из Европы в Азию.
- Базовая управляющая компания этого проекта должна будет располагаться в Саратове. Хотелось бы не утратить этот проект, заявил спикер.
ИСТОЧНИК KP.RU