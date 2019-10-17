Управлять строительством трассы Шанхай Гамбург планируют из Саратова

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-17T20:12:10+03:00

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На празднике в честь Дня работника дорожного хозяйства в Саратове председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о проекте строительства дороги Шанхай Гамбург.

По словам Володина, он убедил одного из авторов проекта в том, что трассу необходимо провести именно через Саратовскую область.

- Через нас короче, и было принято решение, что трасса пройдет через всю область. К неудовольствию других регионов. Это мегапроект: четыре полосы, бетонка, через восемь регионов, отметил Володин.

По словам спикера трасса будет пролегать в 20 км от нового аэропорта «Гагарин», что благоприятно скажется на количестве грузов, которые пойдут по самому короткому пути из Европы в Азию.

- Базовая управляющая компания этого проекта должна будет располагаться в Саратове. Хотелось бы не утратить этот проект, заявил спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU