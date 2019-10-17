Общественник: Благоустройство парка Расковой станет подарком для горожан

СЕГОДНЯ 18:46 2019-10-17T18:46:13+03:00

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Рабочая поездка Председателя Госдумы Вячеслава Володина по своему избирательному округу продолжилась в парке имени Марины Расковой в Заводском районе Саратова. Жители обратились в общественную приёмную спикера ГД с просьбой помочь в благоустройстве сквера, основанного в 1977 году. К сожалению, в настоящее время в нём нет благоустроенных зон для отдыха. При поддержке Председателя Госдумы выделены средства на разработку проекта реконструкции парка.

Как отметил член Общественного совета сквера М. Расковой Евгений Ломтев, этот парк «настоящий зеленый островок в Заводском районе, который сейчас нуждается в реконструкции. И нам, жителям Саратова, очень приятно, что спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин так оперативно откликнулся на нашу просьбу. Запланированы масштабные работы по благоустройству, которые пройдут в следующем году. Здесь появятся беседки, открытая сцена для массовых мероприятий, а для молодежи – спорткомплекс открытого типа. Особым подарком для горожан станет благоустроенная набережная и плавающие фонтаны, которые предполагается установить в местном пруду. И мы видим, что все это не просто слова – подготовка уже началась: вывозится мусор, удаляются сухостой и заросли.

Считаю, что разработанный проект учитывает все наши пожелания. Это будет действительно удобное и красивое место для прогулок и отдыха».

ИСТОЧНИК KP.RU