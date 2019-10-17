Панков: Ставя вопрос о реконструкции «Торпедо», Володин возрождает историю района

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-17T18:09:22+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграмм-канале «Пара слов» рассказал о реконструкции стадиона «Торпедо», а также благоустройстве общественных пространств в Заводском районе Саратова.

- На стадионе «Торпедо» за много лет поставлено немало рекордов. И районных, и городских. Здесь соревновались трудовые коллективы заводов. И даже лыжная сборная России тренировалась. Ставя вопрос о его реконструкции, Володин возрождает историю района. Об этом просили и ветераны, и молодежь. Сейчас здесь прекрасные секции, проходят соревнования по различным видам спорта. Сюда приезжают заниматься даже из других районов. На встречу со спикером пришли и тренеры. С предложениями, как создать условия для тренировок по своему виду спорта. Говорят и о безопасности подходов к стадиону. Кустарник уже вырублен. А сам сквер им. Марины Расковой, расположенный рядом, готовится к благоустройству, написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU