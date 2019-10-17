Стадион «Волга» должны полностью реконструировать в следующем году

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-17T18:06:31+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил стадион «Волга» в Саратове.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на объекте идут работы по реконструкции и через неделю должна завершиться первая очередь, уже обустроено мини-футбольное поле, выполнен первый слой покрытия легкоатлетического сектора и беговых дорожек. Кроме того, заасфальтированы площадки для воркаута и смонтированы мачты освещения.

На втором этапе снесут старые гаражи, перестроят их, чтобы дать больше пространства спортсменам, оборудуют манеж с современным оборудованием, а старый, вместе с рассыпавшимися трибунами, снесут.

- Мы могли бы все закончить в этом году, если бы конкурсы провели вовремя. Не было денег, вот они появились, но снова время уходит. Мы стоим на красивом уже стадионе, не хочется ругаться, но надо признать, что работы были организованы неэффективно. На будущий год должны завершить все, полностью. И перейдем на другие стадионы «Торпедо» и «Спартак». Подрядчик, надеюсь, нас не подведет, сказал Володин.

Представитель подрядчика заверил спикера ГД, что все сделает вовремя и качественно. Он рассказал, что его отец здесь тренировался, когда работал на авиазаводе.

Тренеры по легкой атлетике поблагодарили Володина за преображение стадиона. Еще весной, когда приезжали сюда вместе со спикером ГД они и поверить не могли, что такая реконструкция возможна.

ИСТОЧНИК KP.RU