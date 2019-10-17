2019-10-17T17:49:48+03:00
Общество

Спортсмены пожаловались Володину на короткую беговую дорожку на стадионе «Торпедо»

Она должна быть 200 метров
Ольга Симонова
Поделиться:
Вячеслав Володин пообщался с лыжницей из Саратова Мариной КулаковойВячеслав Володин пообщался с лыжницей из Саратова Мариной КулаковойФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 17 октября, во время рабочего визита в Саратов посетил парк имени Марины Расковой в Заводском районе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на встрече бывшая член сборной СССР по лыжам Марина Кулакова попросила Володина предусмотреть в объекте реконструкции сквера и стадиона «Торпедо» объекты для лыжников.

- Надо облагородить всю территорию. На следующий год парк надо сделать, а потом определимся — «Торпедо» или многофункциональный ДК. Вот так по этапам и преобразим всю территорию парка, — сказал Вячеслав Володин, подчеркнув, что на следующий год из болот в сквере надо будет сделать нормальные пруды.

Пришедшие на встречу спортсмены попросили оборудовать по периметру парка велодорожку. Также присутствовавший на встрече глава Саратова Михаил Исаев пообещал это выполнить.

Кроме того, возникли претензии к беговой дорожке в круге манежа. Представители секций по легкой атлетике заявили, что она слишком короткая необходимо 200 метров, а не 170, как сейчас. Володин поблагодарил за замечание и предложил мэру учесть пожелание.

Также спортсмены заявили о ненадежности пожарной башни для тренировок.

- Надо перестроить, давайте думать. Пока можно дать предложения, давайте их, потом переделывать будет дорого и сложно. Тем более, у вас мэр здесь живёт. Он у вас здесь теперь прорабом будет, заметил Володин на замечания что к мэру на прием не попасть.

Жители также пожаловались на вырубку зеленой зоны. Исаев объяснил, что уничтожают опасные, сгнившие деревья и превратившийся в мусорку кустарник.

Володин в разговоре с подрядчиком предложил рассмотреть возможность, чтобы дети могли бы не прекращать занятия спортом во время реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественник: Благоустройство парка Расковой станет подарком для горожан
Володин возмутился низкими зарплатами дорожных рабочих в Саратовской области
Панков: Ставя вопрос о реконструкции «Торпедо», Володин возрождает историю района
В Саратовской области 30 сирот получили квартиры на очередной жеребьевке
Стадион «Волга» должны полностью реконструировать в следующем году
Саратовские спортсменки взяли места Всероссийских соревнований по спортивной акробатике
Володин о «Парке покорителей космоса»: Он будет центром притяжения всех жителей страны
Исаев о поборах в «Авроре»: За неправильные решения понесут ответственность
Рецидивист оставил жительницу Саратова без телевизора и ноутбука
Панков напомнил, что за два года Вячеслав Володин помог построить 12 современных спорткомплексов в регионе
Саратовская спортсменка взяла золото Всемирных игр по легкой атлетике
Володин попросил реконструировать школу №84 в Саратове без серых и болотных цветов
Рецидивста из Энгельса отправили в колонию за пьяную езду
Михаил Исаев подтвердил увольнение Натальи Нефедовой