Спортсмены пожаловались Володину на короткую беговую дорожку на стадионе «Торпедо»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-17T17:49:48+03:00

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 17 октября, во время рабочего визита в Саратов посетил парк имени Марины Расковой в Заводском районе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на встрече бывшая член сборной СССР по лыжам Марина Кулакова попросила Володина предусмотреть в объекте реконструкции сквера и стадиона «Торпедо» объекты для лыжников.

- Надо облагородить всю территорию. На следующий год парк надо сделать, а потом определимся — «Торпедо» или многофункциональный ДК. Вот так по этапам и преобразим всю территорию парка, — сказал Вячеслав Володин, подчеркнув, что на следующий год из болот в сквере надо будет сделать нормальные пруды.

Пришедшие на встречу спортсмены попросили оборудовать по периметру парка велодорожку. Также присутствовавший на встрече глава Саратова Михаил Исаев пообещал это выполнить.

Кроме того, возникли претензии к беговой дорожке в круге манежа. Представители секций по легкой атлетике заявили, что она слишком короткая необходимо 200 метров, а не 170, как сейчас. Володин поблагодарил за замечание и предложил мэру учесть пожелание.

Также спортсмены заявили о ненадежности пожарной башни для тренировок.

- Надо перестроить, давайте думать. Пока можно дать предложения, давайте их, потом переделывать будет дорого и сложно. Тем более, у вас мэр здесь живёт. Он у вас здесь теперь прорабом будет, заметил Володин на замечания что к мэру на прием не попасть.

Жители также пожаловались на вырубку зеленой зоны. Исаев объяснил, что уничтожают опасные, сгнившие деревья и превратившийся в мусорку кустарник.

Володин в разговоре с подрядчиком предложил рассмотреть возможность, чтобы дети могли бы не прекращать занятия спортом во время реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU