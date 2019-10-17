Энгельсские спортсмены взяли призовые места Всероссийского турнира по кудо
Состязания прошли в Ульяновске
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В Ульяновске прошел Всероссийский турнир по кудо памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России Ульяновской области
Об этом «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, энгельсские спортсмены взяли пять призовых мест.
Лучшими стали Анастасия Алексеева, Иван Рунихин, серебро увез Николай Сидоренко, бронзу получили Марк Татаров, Кирилл Ким.
ИСТОЧНИК KP.RU