2019-10-17T19:05:31+03:00
Общество

Энгельсские спортсмены взяли призовые места Всероссийского турнира по кудо

Состязания прошли в Ульяновске
Дарья Вострикова
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В Ульяновске прошел Всероссийский турнир по кудо памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России Ульяновской области

Об этом «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, энгельсские спортсмены взяли пять призовых мест.

Лучшими стали Анастасия Алексеева, Иван Рунихин, серебро увез Николай Сидоренко, бронзу получили Марк Татаров, Кирилл Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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