Саратовские спортсменки взяли места Всероссийских соревнований по спортивной акробатике
В состязаниях приняли участие 370 спортсменов
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В Уфе с 13 по 17 октября прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике памяти Рената Хафизова.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 370 человек из 10 регионов России.
Саратовские спортсменки Ксения Казуева и Ульяна Рукавишникова взяли восьмое место по программе МС среди женских пар.
ИСТОЧНИК KP.RU