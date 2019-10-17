Саратовский школьник обманул жительницу Якутии при покупке коровы
Гражданка заплатила 25 тыс. рублей за животное
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В Республике Саха женщина стала жертвой мошенников из Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону, гражданка увидела объявление о продаже коровы, заплатила 25 тыс. рублей, но животное так и не увидела.
Женщина обратилась в полицию, задержан предполагаемый преступник. Им оказался 17-летний школьник из села Терновка, на которого завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU