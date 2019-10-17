2019-10-17T16:40:51+03:00
Общество

Володин попросил реконструировать школу №84 в Саратове без серых и болотных цветов

К учебному заведению пристроят новые помещения и бассейн
Ольга СимоноваАлександр Уриевский
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Вячеслав Володин посетил школу №84Вячеслав Володин посетил школу №84Фото: Александр Уриевский
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Сегодня, 17 октября, с рабочим визитом в Саратов прибыл спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он осмотрел школу №84 в Заводском районе, которая будет капитально ремонтироваться. Также к ней пристроят новые помещения и бассейн.

Школа №84 Фото: Александр Уриевский

Школа №84Фото: Александр Уриевский

Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал что проект нового корпуса и бассейна проходит привязку к местности.

- Вы посмотрите, с какой стороны сделать второй вход, с тем, чтобы сделать не три, а четыре дорожки в бассейне, — сказал Володин главе города.

По словам Исаева, корпус будет площадью порядка 2 тыс. кв. м, у бассейна будут 25-метровые дорожки.

Спикер ГД также заметил, что надо соблюсти единый стиль и нового, и старого корпусов «никаких серых и болотных цветов».

Школу №84 в Саратове будут реконструировать Фото: Александр Уриевский

Школу №84 в Саратове будут реконструироватьФото: Александр Уриевский

По словам Володина, надо спроектировать не только новое здание, но и капитальный ремонт и реконструкцию новых корпусов.

- Когда появится проект, будет экспертиза, потом появится сумма. Поиск ее — наш вопрос. А вы должны подготовить предложения, чтобы создать здесь лучший образовательный центр, — сказал Володин главе Саратова.

Напомним, ранее к Вячеславу Володину с просьбой помочь в строительстве обратились учителя и родители учеников. Сейчас более 1,1 тыс.детей посещают занятия в двух зданиях 1954 и 1991 годов постройки, соединенных крытым переходом.

Во время реконструкции планируется расширить актовый зал, отремонтировать инженерные коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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