Саратовская спортсменка взяла золото Всемирных игр по легкой атлетике
В состязаниях участвуют свыше 1 тыс. человек
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Сегодня, 17 октября, в австралийском Брисбене на Всемирных играх среди ЛИН саратовская спортсменка Галина Ранделина завоевала золотую медаль в беге на дистанции 400 метров с барьерами.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, ее ждет еще одно испытание: дистанция на 400 метров и эстафета.
Состязания продлятся до 21 октября, в них принимают участие свыше 1 тыс. человек из 47 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU