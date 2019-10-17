Злостного алиментщика из Энгельса оштрафовали за долги перед дочерью
До этого гражданина привлекали к обязательным работам
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Жителя Энгельса привлекли к уголовной ответственности за то, что он не выплачивал алиментов на свою дочь.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении мужчины возбудили производство и обязали отработать 60 часов.
Отбыв наказание, гражданин решил не пойти не путь исправления, после чего ему пригрозили тюрьмой.
Тот перепугался и оплатил долг вместе со штрафом в размере 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU