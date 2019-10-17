2019-10-17T16:26:58+03:00
Происшествия

Рецидивста из Энгельса отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину лишили прав на три года
Дарья Вострикова
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Суд признал 42-летнего жителя Энгельса виновным в нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 22 марта ночью гражданин ехал на своем Nissan нетрезвым за рулем по Энгельсу. Его остановила дорожная инспекция, выявив факт алкогольного опьянения.

Гражданина с судимостью за плечами отстранили от вождения.

Согласно решению суда он проведет 1 год в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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