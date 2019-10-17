Рецидивста из Энгельса отправили в колонию за пьяную езду
Мужчину лишили прав на три года
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Суд признал 42-летнего жителя Энгельса виновным в нетрезвой езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 22 марта ночью гражданин ехал на своем Nissan нетрезвым за рулем по Энгельсу. Его остановила дорожная инспекция, выявив факт алкогольного опьянения.
Гражданина с судимостью за плечами отстранили от вождения.
Согласно решению суда он проведет 1 год в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU