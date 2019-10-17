В Саратовской области остаются неотапливаемые дома
Сезон тепла начался 25 сентября
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В Саратовской области остаются неотапливаемые дома
Сезон тепла начался 25 сентября
В Саратовской области на сегодняшний день, 17 октября, к теплу подключены все 3255 теплоисточников и 4722 объекта социальной сферы.
Как рассказали «КП-Саратов» в МинЖКХ, отопительный сезон начался 25 сентября, однако даже сейчас остаются неотапливаемые дома.
Так, батареи согрелись у жителей 11078 зданий (99,96% от общего числа).
ИСТОЧНИК KP.RU