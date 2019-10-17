2019-10-17T15:49:00+03:00
Общество

В Саратовской области остаются неотапливаемые дома

Сезон тепла начался 25 сентября
Дарья Вострикова
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В Саратовской области остаются неотапливаемые дома

Сезон тепла начался 25 сентября

В Саратовской области на сегодняшний день, 17 октября, к теплу подключены все 3255 теплоисточников и 4722 объекта социальной сферы.

Как рассказали «КП-Саратов» в МинЖКХ, отопительный сезон начался 25 сентября, однако даже сейчас остаются неотапливаемые дома.

Так, батареи согрелись у жителей 11078 зданий (99,96% от общего числа).

ИСТОЧНИК KP.RU

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