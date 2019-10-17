2019-10-17T18:07:15+03:00
Общество

В Саратовской области 30 сирот получили квартиры на очередной жеребьевке

Всего с начала года жилье получили 179 человек
Екатерина Семенова
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В Саратове на очередной жеребьевке распределили 30 квартир для детей-сирот.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, 24 помещения выделены в областном центре, три квартиры — в Ершове, две — в Новоузенске и одна — в поселке Степное.

Будущих жильцов заверили, что квартиры соответствуют сантиарно-техническим требованиям и нормам. В этом они смогли лично убедиться, посетив дома.

В Саратовской области сейчас на учете стоят 6 850 сирот. Около пяти тыс. из них имеют право на получение жилья. В этом году квартиры получили уже 179 человек. Всего в 2019 году на программу выделено 763,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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