Организация из Петровска ответит за смерть работников от удара электричеством

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-17T15:31:42+03:00

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Гострудинспекция закончила расследование несчастного случая с работниками ООО «Саратовэлектросетьремонт».

Как рассказали «КП-Саратов» в ГТИ, комиссия выяснила, что 8 сентября мастер, электромонтер и машинист автовышки без наряда-допуска и извещения руководителя приехали устанавливать перемычку на линии электропередач у деревни Тарумовка Петровского района.

Машинист не заземлив и не установив автомобиль на опоры, поднял на него коллег. Мастер дотронулся рукой до линии и умер вместе с ним. Он не задумался о том, что нужно убедиться в отсутствии напряжения.

Монтер опустил люльку на землю, вызвал врачей и попытался оказать помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть мужчин.

По заключению медэкспертов, причиной смерти работников стало поражение техническим электричеством. В крови одного из них был обнаружен этиловый спирт.

Выяснилось, что ЧП произошло из-за нарушения норм и правил охраны труда и трудовой дисциплины, отсутствия контроля над работниками.

Виновными признали погибших работников, начальника участка по ремонту РС и главного инженера ООО «Саратовэлектросетьремонт».

Организацию оштрафовали, решается вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU