Организация из Петровска ответит за смерть работников от удара электричеством
Гострудинспекция закончила расследование несчастного случая с работниками ООО «Саратовэлектросетьремонт».
Как рассказали «КП-Саратов» в ГТИ, комиссия выяснила, что 8 сентября мастер, электромонтер и машинист автовышки без наряда-допуска и извещения руководителя приехали устанавливать перемычку на линии электропередач у деревни Тарумовка Петровского района.
Машинист не заземлив и не установив автомобиль на опоры, поднял на него коллег. Мастер дотронулся рукой до линии и умер вместе с ним. Он не задумался о том, что нужно убедиться в отсутствии напряжения.
Монтер опустил люльку на землю, вызвал врачей и попытался оказать помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть мужчин.
По заключению медэкспертов, причиной смерти работников стало поражение техническим электричеством. В крови одного из них был обнаружен этиловый спирт.
Выяснилось, что ЧП произошло из-за нарушения норм и правил охраны труда и трудовой дисциплины, отсутствия контроля над работниками.
Виновными признали погибших работников, начальника участка по ремонту РС и главного инженера ООО «Саратовэлектросетьремонт».
Организацию оштрафовали, решается вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU