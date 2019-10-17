2019-10-17T15:31:42+03:00
Общество

Организация из Петровска ответит за смерть работников от удара электричеством

Мужчины пытался установить перемычку
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Гострудинспекция закончила расследование несчастного случая с работниками ООО «Саратовэлектросетьремонт».

Как рассказали «КП-Саратов» в ГТИ, комиссия выяснила, что 8 сентября мастер, электромонтер и машинист автовышки без наряда-допуска и извещения руководителя приехали устанавливать перемычку на линии электропередач у деревни Тарумовка Петровского района.

Машинист не заземлив и не установив автомобиль на опоры, поднял на него коллег. Мастер дотронулся рукой до линии и умер вместе с ним. Он не задумался о том, что нужно убедиться в отсутствии напряжения.

Монтер опустил люльку на землю, вызвал врачей и попытался оказать помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть мужчин.

По заключению медэкспертов, причиной смерти работников стало поражение техническим электричеством. В крови одного из них был обнаружен этиловый спирт.

Выяснилось, что ЧП произошло из-за нарушения норм и правил охраны труда и трудовой дисциплины, отсутствия контроля над работниками.

Виновными признали погибших работников, начальника участка по ремонту РС и главного инженера ООО «Саратовэлектросетьремонт».

Организацию оштрафовали, решается вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области остаются неотапливаемые дома
Панков: Володин добивается, чтобы наши школы были современными по всем параметрам
Прокуратура проверит жалобы на поборы в школе «Аврора»
Продавщица Наталья: портрет среднестатистического саратовца
В Саратове создадут Нижневолжское управление федеральных дорог
В Саратове готовится законопроект «Об общественных воспитателях»
В Балакове мужчина ударил отца ножом в живот
Вячеслав Володин посещает Саратов
Жители Солнечного остались без воды
В Саратове пройдут соревнования по скачкам на Кубок главы города
Балаковский школьник спас семью на пожаре
Житель Советского района избил знакомого ради телефона
В сквер имени Радищева в Саратове вернут чугунную ограду
Жителю Озинок отказались смягчать срок за провоз марихуаны
В Саратовской области продолжается пожароопасный сезон
Саратовцы смогут увидеть онлайн, какие дороги занесло снегом
Романова: Председатель избиркома — менеджер, у нас целая команда
В Саратове рецидивист украл из магазина батарейки на 22 тыс. рублей
Минприроды РФ разъяснило, кто должен вывозить ветки