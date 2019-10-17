В Саратове создадут Нижневолжское управление федеральных дорог

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-17T15:04:26+03:00

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В Саратове будет создано Нижневолжское управление федеральных дорог.

Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram, это позволит привлечь миллиардные инвестиции, создать новые рабочие места, увеличить отчисления в бюджет.

- Я надеюсь, что заработные платы также у дорожников вырастут. А заработная плата у дорожников влияет в том числе на заработную плату бюджетников. Когда мы, разбираясь с этой ситуацией, увидели, что заработная плата дорожников в Саратове меньше значительно, чем у дорожников, допустим, в той же Пензенской области, в других регионах, ясно, что это значит, теневая заработная плата, это значит, кто-то мухлюет с заработной платой, а в итоге, страдает большое количество людей. Не только тех, кто работает на дорогах, но и тех, кто работает в школах, больницах, — отметил Вячеслав Володин.

По его словам, решение принято и будет реализовано в течении двух-трех месяцев.

- Мы всегда боролись за право, чтобы это управление находилось в Саратове. А увы, так сложилось в прежние годы, что это управление исторически находится в Пензе. Но в Пензе останется такое же управление «Большая Волга», а в Саратове будет «Нижняя Волга», обслуживающая федеральные дороги, которые относятся к территории Саратовской области и прилегающих областей. Это был ключевой вопрос, который мы вот в 16-м году во время избирательной кампании обсуждали. И все говорили, что это вопрос №1. Поэтому сейчас, решив этот вопрос, мы реально закладываем основу для того, чтобы эта проблема была целиком решена. Потому что с области снимаются большие расходные полномочия, замещаются федеральными средствами, и область, исходя из тех средств, которые у нее есть, сможет уже ремонтировать дороги и в Саратове, и в других городах области, на селе, межмуниципальные дороги, и за это также можно спрашивать, — заявил Володин.

Спикер Госдумы поздравил жителей области с принятием решения о создании Нижневолжского управления федеральных дорог. Он также отметил, что до конца года должно быть принято решение по передаче трассы Саратов — Алгай на федеральный уровень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/738428" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин рассказал о создании в Саратове Нижневолжского управления федеральных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU