2019-10-17T14:44:57+03:00
Общество

В Саратове готовится законопроект «Об общественных воспитателях»

Инициатором выступила Юлия Литневская
Екатерина Семенова
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В Саратове прошло специальное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Темой для обсуждения стал законопроект «Об общественных воспитателях», который готовит депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

На совещании была отмечена актуальность проблемы. Участники обсуждения, среди которых как общественные деятели, так и представители госвласти, согласились, что законопроект очень своевременный.

Во время совещания были внесены дополнительные предложения. В частность, еще раз тема будет рассмотрена на площадке Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней, которая обещала собрать лучшие практики других регионов по данной тематике.

- У нас очень много отзывчивых людей! Например, многодетным погорельцам, в семье которых воспитывается девять ребятишек, помогаем не только мы, но и координатор проекта «Крепкая семья» Алла Фетисова, — отметила председатель женской общественной организации «Родник» Хадиджа Бибарсова.

Юлия Литневская поблагодарила всех участников этого совещания как соавторов.

- Спасибо, дорогие мои единомышленники! Доброта должна объединять, и Саратов уже доказал всей стране, что готов к такой созидательной сплоченности, — заявила депутат Облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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