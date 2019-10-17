В Саратове пройдут соревнования по скачкам на Кубок главы города
Мероприятие состоится в субботу
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В Саратове 19 октября на ипподроме впервые состоятся скачки на Кубок Главы муниципального образования «Город Саратов».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также пройдут забеги, победитель каждого из них получит кубок и приз соревнований.
В одной из дисциплин будет разыгран Кубок Главы муниципального образования «Город Саратов». Уже заявлено более 40 участников из Саратова, Саратовской, Волгоградской, Воронежской и Пензенской областей.
Первый забег начнется в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU