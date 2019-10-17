2019-10-17T13:36:26+03:00
Общество

В Саратове пройдут соревнования по скачкам на Кубок главы города

Мероприятие состоится в субботу
Дарья Вострикова
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В Саратове 19 октября на ипподроме впервые состоятся скачки на Кубок Главы муниципального образования «Город Саратов».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также пройдут забеги, победитель каждого из них получит кубок и приз соревнований.

В одной из дисциплин будет разыгран Кубок Главы муниципального образования «Город Саратов». Уже заявлено более 40 участников из Саратова, Саратовской, Волгоградской, Воронежской и Пензенской областей.

Первый забег начнется в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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