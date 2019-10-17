Балаковский школьник спас семью на пожаре

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-17T13:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Маянга Балаковского района школьник спас на пожаре целую семью.

- Возгорание произошел в частном доме на улице Коммунистическая днем 5 сентября. Илья Жариков шел домой после школы и увидел горящий сарай. Он начал стучать в окна жилого дома и разбудил семью, которая успела выбежать до того, как огонь перекинулся на жилище, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС Саратовской области.

Школьник и его родители вызвали пожарных. На тушение выезжали два расчета, площадь возгорания составила 54 кв. м.

Глава Балаковского района вручил мальчику благодарственное письмо «За активную жизненную позицию, смелость, разумную инициативу, проявленную на пожаре, бескорыстную помощь людям, оказавшимся в беде», ведь только благодаря ему удалось предотвратить гибель людей.

ИСТОЧНИК KP.RU