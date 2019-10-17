2019-10-17T13:18:41+03:00
Происшествия

Житель Советского района избил знакомого ради телефона

Сумма ущерба составила 2,5 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал 29-летнего жителя села Степное виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 27 июля ночью пьяный гражданин встретил своего 37-летнего знакомого, между ними завязался конфликт.

Гражданин ударил своего оппонента так, чтоб он упал на пол. Из куртки потерпевшего вышел телефон Nokia стоимостью 2,5 тыс. рублей, который грабитель забрал себе.

Теперь буян отсидит полгода в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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