В сквер имени Радищева в Саратове вернут чугунную ограду

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-17T12:48:53+03:00

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Сегодня, 17 октября, глава Саратова Михаил Исаев рассказал о возвращении в сад имени Радищева чугунной ограды.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

- Историческая ограда возвращается в сад имени Радищева. Начался процесс монтажа секций. Напомню, что ограждение будет возвращено только по прилегающей к дороге стороне с ул. Театральная площадь, — сказал мэр.

Напомним, в начале апреля сквер Первой учительницы лишился исторической ограды, а позже исчез забор в саду имени Радищева. По словам властей, это нужно было для реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU