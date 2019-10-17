Жителю Озинок отказались смягчать срок за провоз марихуаны
Мужчина не хотел сидеть четыре года
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Суд признал 36-летнего жителя Озинок виновным в провозе марихуаны.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 20 апреля 2018 года гражданин ехал из Уральска к себе на родину и пересек границу с 3,57 грамма марихуаны.
Мужчину обязали провести четыре года в исправительной колонии общего режима.
Контрабандист подал жалобу, желая добиться смягчения приговора, наказание оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU