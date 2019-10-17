Жителю Озинок отказались смягчать срок за провоз марихуаны

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-17T12:37:15+03:00

Мужчина не хотел сидеть четыре года

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Суд признал 36-летнего жителя Озинок виновным в провозе марихуаны.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 20 апреля 2018 года гражданин ехал из Уральска к себе на родину и пересек границу с 3,57 грамма марихуаны.

Мужчину обязали провести четыре года в исправительной колонии общего режима.

Контрабандист подал жалобу, желая добиться смягчения приговора, наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU