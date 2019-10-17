2019-10-17T12:32:12+03:00
Общество

В Саратовской области продолжается пожароопасный сезон

Пламя тушили 380 человек
Дарья Вострикова
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В лесах Саратовской области продолжается пожароопасный сезон, который ввели с 15 апреля.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, за это время произошло 47 возгораний на общей площади 280,19 га. В прошлом году пламя вспыхивало 87 раз, горела площадь 1 511,28 га.

- Отметим, что снижение количества и площади пожаров, во многом, произошло благодаря оперативности реагирования сотрудников лесхозов и использовании лесопатрульных комплексов, полученных в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Новые мобильные комплексы повышают скорость реагирования лесников на сигналы о возгораниях и эффективность тушения очагов огня за счет современного оборудования, — отметили в министерстве.

По всем возгораниям материалы передаются в органы дознания, возбуждены уголовные дела по пяти пожарам из-за уничтожения зеленых насаждений.

По остальным пожарам материалы находятся на рассмотрении в отделениях надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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