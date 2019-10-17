Романова: Председатель избиркома - менеджер, у нас целая команда

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-17T12:28:35+03:00

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Сегодня, 17 октября, члены избирательной комиссии Саратовской области выбрали своего председателя — Ирину Романову.

После практически единогласного принятия кандидатуры ( 13 за, 1 против) корреспондент «КП-Саратов» поинтересовался у Ирины Романовой тем, как она будет руководить избиркомом. Напомним, у Романовой нет юридического образования.

- Председатель это скорее всего управленец, менеджер и я естественно не одна, нас целая команда и в этой команде есть юристы есть с большим опытом люди работы и все вопросы которые будут возникать именно с этой стороны я думаю коллеги поддержат меня и подскажут правильное решение, — рассказала Ирина Романова.

Напомним, Ирина Романова вчера, 16 октября, сложила мандат депутата областной думы, куда она была избрана в мае этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU