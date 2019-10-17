В Саратове рецидивист украл из магазина батарейки на 22 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-17T11:41:38+03:00

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В Заводском районе Саратова полицейские поймали мелкого воришку, укравшего из магазина батарейки на 22 тыс. рублей.

- Рецидивист воспользовался суматохой в торговой точке канцтоваров и совершил кражу. Качественный товар мужчина разложил по карманам и пошел на выход, но его остановили сотрудники уголовного розыска, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД города.

Общий ущерб, который гражданин причинил магазину, составил 22 тыс. рублей — именно столько стоят батарейки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU