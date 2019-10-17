СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-17T10:30:28+03:00

В Саратовской области в два раза увеличилась выработка солнечной энергии

Общая выработка солнечных станций за девять месяцев составила более 46 тыс. кВт*ч

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В Саратовской области за третий квартал увеличилась общая выработка солнечной энергии.

- В регионе работают три сетевых солнечных электростанции общей мощностью 45 МВт: Пугачевская, Орлов-Гайская и Новоузенская. Общая выработка солнечной генерации за третий квартал составила 17 349 тыс. кВт*ч, что на 96% больше, чем за тот же период в 2018 году, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области.

Общая выработка солнечных станций за девять месяцев составила более 46 тыс. кВт*ч.

Как отметили в Минпроме, этого хватит, чтобы обеспечить около 26 тыс. домохозяйств в течение девяти месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU