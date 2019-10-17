В Турках мотоциклист без прав попал в больницу после наезда на пешехода
Сбитую женщину также госпитализировали
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В Турках Саратовской области вчера вечером, 16 октября, юный мотоциклист без прав сбил женщину.
- В 20:20 у дома №17 по улице Железнодорожная 16-летний парень за рулем двухколесного Lifan сбил 41-летнюю женщину, которая перебегала дорогу, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП пострадали оба — и мотоциклист, и пешеход. Их госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU