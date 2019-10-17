2019-10-17T09:46:51+03:00
Общество

В 2019 году из Саратовской области в армию отправили 2,5 тыс. юношей

По контракту пошел 171 парень
Дарья Вострикова
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Конференция в пресс-центре правительства Саратовской областиКонференция в пресс-центре правительства Саратовской областиФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 октября, в пресс-центре правительства Саратовской области прошла конференция на тему призыва в 2019 году.

В мероприятии приняли участие замначальника облвоенкомата по подготовке и призыву граждан на военную службу полковник Сергей Петренко, председатель родительского комитета военкомата Елена Столярова и другие.

Во время призыва на службу в апреле – июле в регионе работали 43 комиссии районов и одна саратовская.

В войска отправили 2,5 тыс. юношей, 90% из них ушли в вооруженные силы, а 10% — в Росгвардию.

Из призывников 75% — те, кто успел получить высшее или среднее профессиональное образование, 15% — у кого только девять оконченных классов и 10% — окончивших 11 классов.

В основном, это парни, которым уже есть 20 и более лет, таких 42,3%. Чуть менее призывников — 19-летние (36,7%), а 18-летних всего 21%.

В неполной семье жили более трети всех юношей, впервые призванных на службу, — 38,3%, без родителей вовсе — 2,8%. Уже успели завести детей 1,2% всех призывников региона, а в браке состоят чуть меньше — 0,9%.

Большая часть парней будут служить в Центральном федеральном округе, таких 34,7%, в ПФО — 24,4%, а 13,2% отправились отдавать долг Родине в Северо-Западный федеральный округ. Аутсайдерами списка, куда отправили призывников, оказались Сибирь, Юг и Северо-Кавказский федеральный округ, на них приходится 5,4, 4,9 и 0,8% саратовских юношей соответственно.

Также на пресс-конференции стало известно, что контрактниками стали 171 житель Саратовской области. Они будут проходить службу не один стандартный года, а два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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