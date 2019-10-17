Проститутка из Балакова на полгода сдала ребенка в детдом из-за отсутствия денег

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-17T09:07:59+03:00

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В Балакове Саратовской области 33-летнюю женщину лишили родительских прав на малолетнего ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, суд встал на защиту интересов малыша.

Ранее женщина неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей и социальных служб. Ее привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а также за занятие проституцией.

Так, в ноябре 2015 года из комиссии по делам несовершеннолетних поступило сообщение о жестоком обращении с годовалым ребенком. Женщине было вынесено социальное предупреждение.

В апреле 2017 года мать сама обратилась в отдел опеки и попечительства. Женщина попросила на полгода поместить ребенка в организацию для детей-сирот. Она мотивировала это тем, что у нее нет денег на содержание малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU