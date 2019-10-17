2019-10-17T08:44:31+03:00
Общество

В Энгельсе открыли подземный переход у Школы нового века

Он позволит автомобилистам беспрепятственно проезжать по Лесозаводской улице
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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В Энгельсе Саратовской области, наконец, открыт и заработал пешеходный переход напротив Школы нового века, что стало очередным этапом развития Саратовской агломерации, так как переход должен способствовать беспрепятственному движению автомобилей, не останавливаясь на светофоре.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», теперь пешеходы могут переходить улицу Лесозаводская по безопасному маршруту.

Строительство перехода началось в июле, а открытие было первоначально запланировано на 1 сентября. Позже сроки неоднократно переносились, подрядчик не справлялся с объемом работ. Недавно выговоры за организацию работ от губернатора получили министр транспорта Николай Чуриков и глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Спустя полтора месяца после назначенного срока переход заработал. Напомним, в Школе нового века обучаются 1,1 тыс. человек, и многим ученикам нужно было пересекать дорогу, чтобы попасть на уроки. За неделю до открытия перехода здесь был сбит подросток.

При этом светофор, который здесь располагается, еще продолжает работать. И пробки пока возникают.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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