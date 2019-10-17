Подросток в Саратове отобрал телефон у ребенка возле стадиона

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-17T08:19:45+03:00

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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 16 октября, раскрыла грабеж.

- С заявлением 14 октября обратилась 40-летняя женщина и рассказала, что в тот же день у стадиона на 3-й Дачной неизвестный отобрал у ее десятилетнего сына телефон Honor 10, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили дело и задержали 15-летнего парня, который признался в содеянном.

Однако телефон у него не смогли изъять, так как он продал его случайному прохожему на 3-й Дачной за 3 тыс. рублей, а деньги потратил.

Подростку выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU