Подросток в Саратове отобрал телефон у ребенка возле стадиона
Гаджет он успел продать на 3-й Дачной
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 16 октября, раскрыла грабеж.
- С заявлением 14 октября обратилась 40-летняя женщина и рассказала, что в тот же день у стадиона на 3-й Дачной неизвестный отобрал у ее десятилетнего сына телефон Honor 10, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили дело и задержали 15-летнего парня, который признался в содеянном.
Однако телефон у него не смогли изъять, так как он продал его случайному прохожему на 3-й Дачной за 3 тыс. рублей, а деньги потратил.
Подростку выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU