В Петровске арестован мужчина, убивший собутыльника ударом в шею
В Петровске Саратовской области арестовали мужчину по обвинению в умышленном причинении здоровья, что повлекло смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемому жителю Петровска 49 лет.
Установлено, что 13 октября двое приятелей распивали алкоголь с супружеской парой, живущей по соседству. После окончания застолья обвиняемый спросил у мужчины, почему тот не идет спать. В ответ он огрызнулся и грубо намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию спросившего.
В итоге ссора переросла в драку. Обвиняемый ударил потерпевшего ногой в шею, а когда тот скончался, вызвал «скорую помощь».
Фото СУ СКР по Саратовской области
На следствии мужчина сознался в содеянном и был арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU