В Петровске арестован мужчина, убивший собутыльника ударом в шею

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-17T08:14:09+03:00

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В Петровске Саратовской области арестовали мужчину по обвинению в умышленном причинении здоровья, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемому жителю Петровска 49 лет.

Установлено, что 13 октября двое приятелей распивали алкоголь с супружеской парой, живущей по соседству. После окончания застолья обвиняемый спросил у мужчины, почему тот не идет спать. В ответ он огрызнулся и грубо намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию спросившего.

В итоге ссора переросла в драку. Обвиняемый ударил потерпевшего ногой в шею, а когда тот скончался, вызвал «скорую помощь».

Фото СУ СКР по Саратовской области

На следствии мужчина сознался в содеянном и был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU