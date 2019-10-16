Следователи проверят врачей горбольницы №12 в Саратове из-за смерти пациентки

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-16T17:49:09+03:00

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Следователи СК Саратовской области организовали доследственную проверку по факту смерти 79-летней пациентки в горбольнице №12 Саратова.

- Предполагается, что женщина поступила в лечебное учреждение 19 сентября 2019 года, а уже 15 октября она скончалась. Родственники умершей считают, что врачи не оказали больной медпомощь. В частности, несвоевременно осматривали ее, не обследовали, как полагается, не сделали должных назначений по лечению и уходу за гражданкой, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Следователи уже изъяли медицинскую документацию, назначили судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Также опрашивается персонал больницы, соседи по палате и родственники умершей.

После проверки будет дана оценка действиям медиков, лечившим женщину, и проанализировано, как ей оказывалась медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU