Программу регионального маткапитала в Саратовской области могут продлить

СЕГОДНЯ 16:52 2019-10-16T18:00:08+03:00

Средства могут быть использованы на улучшение жилья или образование

Изменить размер текста: A A

Региональная программа выплат материнского капитала в Саратовской области может быть продлена.

Соответствующая инициатива была рассмотрена на заседании комитета областной думы по социальной политике.

Изменения предусматривают, что выплаты будут распространяться на детей, родившихся в 2018 – 2021 годы. При этом воспользоваться правом получения средств можно будет до 2044 года.

Средства регионального маткапитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий или образование детей.

Сейчас сумма регионального маткапитала, который назначается при рождении третьего ребенка, составляет 107 848 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU