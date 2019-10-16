Саратовские сельхозпредприятия получили 75 медалей на «Золотой осени – 2019»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-16T16:00:17+03:00

Особый интерес вызвал черный чеснок, выращиваемый в хозяйстве одного из фермеров Саратовской области

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В правительстве региона прошла пресс-конференция минсельхоза по итогам российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2019". Министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева напомнила, что выставка проходила с 9 по 12 октября в Москве на территории ВДНХ.

В этом году экспозиционный стенд региона отражал разнообразную линейку продукции. Особый интерес вызвал черный чеснок, выращиваемый в хозяйстве одного из фермеров Саратовской области. Несмотря на цвет, черный чеснок - экологически чистый продукт.

Стенд Саратовской области посетили премьер-министр Дмитрий Медведев, зампред правительства РФ Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. По итогам агропромышленной выставки правительство Саратовской области отмечено Гран при за стенд и дипломом за вклад в развитии выставки. По итогам участия в конкурсной программе выставки получено 75 медалей: 40 золотых, 22 серебряных, 13 бронзовых.

Напомним, по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» выделяются существенные средства на развитие сельского хозяйства, в частности на мелиорацию.

ИСТОЧНИК KP.RU