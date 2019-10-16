За реконструкцию общественных территорий саратовцы теперь будут голосовать по-новому
Сегодня, 16 октября, в администрации Саратова проходит брифинг об изменениях в принятии решений в рейтинговом голосовании по программе «Формирования комфортной городской среды», в рамках которой ведётся реконструкция общественных территорий.
Напомним, ранее жители выбирали для реконструкции бульвар по улице Рахова и проспект Кирова.
- Для реконструкции территорий в 2020 году голосование пройдет в декабре 2019 года.
С 17 октября в шести ТЦ Саратова будут стоять урны с бланками, где любой горожанин с 14 лет может предложить территории, которые надо реконструировать в 2020 году, — сказала и. о. председателя комитета по ЖКХ мэрии Наталья Даниленко.
Прием пройдет до 27 октября. Затем утверждается список и проводится голосование.
Та территория, которая наберет больше голосоа, предложений и будет внесена в план реконструкции.
Проголосовать за благоустройство можно также и на сайте Мэрии,и в Инстаграме Михаила Исаева.
Самое главное изменение — это то, что изменяются сроки голосования. С 2020 года нужно будет все это делать не позднее, чем за год предшествующий году благоустройства.
Таким образом, голосование на реконструкцию территории в 2021 году закончится в конце февраля — начале марта 2020, а начнется после зимних праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU