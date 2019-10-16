2019-10-16T15:28:24+03:00
Общество

За реконструкцию общественных территорий саратовцы теперь будут голосовать по-новому

Самое главное изменение — это то, что изменяются сроки голосования
Ольга СИМОНОВА
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Наталья ДаниленкоНаталья ДаниленкоФото: Ольга Симонова
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Сегодня, 16 октября, в администрации Саратова проходит брифинг об изменениях в принятии решений в рейтинговом голосовании по программе «Формирования комфортной городской среды», в рамках которой ведётся реконструкция общественных территорий.

Напомним, ранее жители выбирали для реконструкции бульвар по улице Рахова и проспект Кирова.

- Для реконструкции территорий в 2020 году голосование пройдет в декабре 2019 года.

С 17 октября в шести ТЦ Саратова будут стоять урны с бланками, где любой горожанин с 14 лет может предложить территории, которые надо реконструировать в 2020 году, — сказала и. о. председателя комитета по ЖКХ мэрии Наталья Даниленко.

Прием пройдет до 27 октября. Затем утверждается список и проводится голосование.

Та территория, которая наберет больше голосоа, предложений и будет внесена в план реконструкции.

Проголосовать за благоустройство можно также и на сайте Мэрии,и в Инстаграме Михаила Исаева.

Самое главное изменение — это то, что изменяются сроки голосования. С 2020 года нужно будет все это делать не позднее, чем за год предшествующий году благоустройства.

Таким образом, голосование на реконструкцию территории в 2021 году закончится в конце февраля — начале марта 2020, а начнется после зимних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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