Оборот малого и среднего предпринимательства составил 700 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-16T14:50:10+03:00

За год было заключено 34 контракта на экспорт

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В Саратовской области предприятия среднего и малого бизнеса за прошлый год заключили 34 контракта на экспорт. Общая сумма составила 9,8 млн рублей.

По данным министерства экономического развития области, оборот малого и среднего предпринимательства за год составил около 700 млрд рублей. В 2019 году на внешний рынок планируется вывести 56 объектов предпринимательства.

В то же время, по словам министра Юлии Шваковой, наблюдается снижение числа предпринимателей, что вызывает некоторые опасения. Также в числе негативных факторов была отмечена предстоящая отмена ЕНВД.

- Необходимо, чтобы процесс прошел максимально комфортно, — уверена Юлия Швакова.

ИСТОЧНИК KP.RU