Опубликован список районов Саратовской области, которые получат новые «скорые»
Машины поступят до конца года
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В Саратовскую область поступят 13 новых ГАЗелей «скорой помощи».
Как сообщает паблик volodin.saratov в соцсети Instagram, автомобили должны поступить до конца года.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что на закупку техники выделено 40 млн рублей.
Сегодня стали известны районы, куда поступят новые «скорые».
Это: Аркадакский, Ершовский, Озинский, Романовский, Краснокутский, Ивантеевский, Петровский, Дергачевский, Перелюбский, Турковский, Самойловский, Советский, Краснопартизанский.
ИСТОЧНИК KP.RU